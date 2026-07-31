Barcelone dispute aujourd'hui son premier match amical lors de son stage en Angleterre, face à Birmingham City, au stade St Andrew's, lors d'un test qui verra la première apparition de l'Allemand Karim Adeyemi sous le maillot du club catalan.

Birmingham City est l'un des clubs historiques du football anglais, et évolue actuellement en Championship, la deuxième division anglaise.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Karim Adeyemi, deuxième recrue du projet du Barça pour la saison 2026-2027, prendra part à l'une des deux compositions préparées par l'entraîneur Hansi Flick pour la rencontre.

Adeyemi dispute sa première apparition une seule semaine seulement après le début de ses entraînements avec l'équipe. Le joueur a été présenté le 23 juillet, avant de disputer ses premiers entraînements sur le terrain de la cité sportive le 24 du même mois, après plusieurs jours passés en salle de musculation. Il a également passé quatre jours supplémentaires de travail à St George's Park.

L'entraîneur allemand estime que la période qu'Adeyemi a passée à l'entraînement est suffisante pour entamer son adaptation au style de jeu et à la manière catalane, en vue du coup d'envoi de la saison officielle le 23 août face à Elche.

Le match contre Birmingham City sera la deuxième confrontation amicale de Barcelone lors de la préparation, après la victoire face à l'Europa sur le score de 4-1.

Flick a convoqué 30 joueurs dans la liste du stage en Angleterre, parmi lesquels un grand nombre d'éléments du Barça Atlètic, dans l'attente du retour des internationaux espagnols sacrés champions du monde le 10 août.

Marc-André ter Stegen ne participera pas, lui qui quittera le stage aujourd'hui pour finaliser son transfert sous forme de prêt à l'Ajax.

L'entraîneur devra se limiter aux joueurs disponibles, puisque manqueront sur le banc Raphinha, revenu de ses vacances il y a deux jours seulement, et Frenkie de Jong, qui poursuit sa convalescence après une rupture du ligament latéral interne du genou droit contractée durant la Coupe du monde.

Alejandro Baldé sera également absent, malgré son retour aux entraînements collectifs après s'être remis d'un léger problème au dos, le staff technique ne souhaitant pas prendre le risque de le faire jouer.

Est aussi absent Fermín López, qui poursuit son programme de préparation physique après avoir subi une fracture du cinquième métatarsien du pied droit, et espère faire son retour lors du Trophée Joan Gamper le 19 août.

En revanche, Ronald Araújo sera présent après s'être remis de problèmes au mollet, qui l'avaient privé de participer à la Coupe du monde avec la sélection de l'Uruguay.





Un test pour les jeunes talents

Le match amical sera l'occasion de tester la capacité de certains joueurs à conserver une place dans l'équipe première.

La rencontre sera un test pour savoir dans quelle mesure Jofre Torrents peut s'installer au poste de latéral, et si Espart possède les qualités suffisantes pour être une doublure de Jules Koundé ou une bonne option pour pallier l'absence de Frenkie de Jong, aux côtés de Brian Fariñas.

Flick souhaite également évaluer le reste des joueurs de l'académie du Barça, et savoir si l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui a la faveur de la direction sportive, représente une bonne option offensive, sa puissance physique et sa capacité à marquer des buts figurant parmi les autres attraits de la rencontre.

L'entraîneur allemand se concentrera aussi sur les joueurs expérimentés de l'équipe première, comme Andreas Christensen, Marc Bernal, qui participera après avoir manqué le premier match, Marc Casadó et Gerard Martín.

Le poste de gardien de but reste également au centre de l'attention, dans le contexte de la concurrence entre Kochen et Eder Rodríguez pour décrocher la place de troisième gardien après le départ de Marc-André ter Stegen.