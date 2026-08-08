Le FC Barcelone s'est rendu dans la ville italienne d'Udine pour participer au tournoi triangulaire qui se dispute ce soir au stade « Bluenergy », le club catalan étant l'un des participants à la première édition de la Coupe « Frioul-Vénétie Julienne », dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison 2026-2027.

Pour les deux rencontres face à l'Udinese et à Nottingham Forest, l'entraîneur Hans Flick doit se passer du défenseur uruguayen Ronald Araujo, qui est sur le point de rejoindre Liverpool sous forme de prêt après des négociations menées rapidement, selon les informations du quotidien « Sport ».

Araujo, qui avait manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure, avait poursuivi son programme de réathlétisation et n'avait pas non plus pris part au match contre Birmingham City.

Il était attendu qu'il ait une chance de jouer à Udine, avant que l'imminence de son départ pour Anfield ne l'en empêche, l'annonce officielle de la transaction étant attendue dans les prochaines heures.

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Araujo s'est présenté ce matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper afin de récupérer ses affaires et de faire ses adieux à ses coéquipiers.

Mais il n'a pas été le seul joueur absent du voyage en Italie, puisque Marc Casadó et Roony Bardghji n'ont pas non plus fait le déplacement, sur décision de l'entraîneur Hans Flick.

La liste des absents porte un message clair pour Casadó et Bardghji : ils ne figurent pas dans les plans de Flick pour la nouvelle saison et doivent se trouver un nouveau club durant ce qu'il reste du mercato estival.

Une réunion pour les dernières formalités

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s'était réuni vendredi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec Kristian Emil, l'agent de Bardghji, lors d'une rencontre au cours de laquelle les dernières formalités du départ du joueur suédois du club catalan ont été réglées.

L'agent du joueur a été aperçu dans les installations du FC Barcelone, avant de les quitter, tandis que le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Bardghji ne poursuivrait pas l'aventure avec l'équipe.

Est également absent du voyage du FC Barcelone à Udine Jofre Torrents, qui est proche de rejoindre l'Ajax Amsterdam dans le cadre d'un transfert définitif, avec un contrat de 4 ans à signer avec le club néerlandais.

Le journal « Sport » a rapporté que Bardghji et Casadó n'étaient pas au courant de la décision de Flick de les écarter et de les laisser à Barcelone, celle-ci étant intervenue de manière soudaine, juste avant de se rendre à l'aéroport.

Le quotidien a ajouté que les joueurs savaient qu'ils ne poursuivraient pas avec le Barça, mais que la décision de les écarter de la liste n'était pas attendue et n'a pas été acceptée de la même manière par tout le monde.