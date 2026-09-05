Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a réagi à la défaite du Real Madrid face au Real Betis, hier vendredi, lors de la quatrième journée de Liga.

Flick a déclaré, en conférence de presse avant le match contre Valence en Championnat d'Espagne : « Le match du Real Madrid est-il un avertissement avant d'affronter Valence ? Quand on regarde le match d'hier soir, on voit que le Real a bien joué et a eu de grosses occasions, mais c'est ça le football. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre style de jeu, et je suis certain que le match de demain sera difficile pour nous. »

Au sujet du mode de désignation des capitaines de l'équipe, Flick a commenté : « Il était important d'avoir deux capitaines de mon choix, et trois autres choisis par le vestiaire. J'ai choisi Raphinha et Pedri, tandis que les autres ont été De Jong, Lamine et Eric. »

Concernant les critères sur lesquels il s'est appuyé pour ce choix, l'entraîneur du Barça a expliqué : « Araujo et Ter Stegen sont partis, Lamine et Eric sont entrés, et la continuité de Frenkie est une chose naturelle. Je ne veux pas décider des cinq capitaines, mais je voulais désigner ces deux-là. Je pense que nous avons un bon groupe de joueurs dotés de leadership, et j'estime que c'est une bonne voie, mais il y aura des moments où nous devrons parler. »

Au sujet de son évaluation de la qualité de l'effectif par rapport à la saison dernière, l'entraîneur du club catalan a affirmé : « Ce que je vois aux entraînements, comme je l'ai dit, me plaît, et c'est une bonne chose ; comment nous pressons, faisons circuler le ballon et rivalisons, chaque exercice avec le ballon (rondo) se fait au plus haut niveau. Mais au bout du compte, l'important est de gagner les matches et de remporter des titres, et de toute façon la qualité de l'effectif est excellente. »

Concernant la possibilité de réaliser un sans-faute avant la première trêve internationale, Flick a insisté : « Nous y travaillerons, car nous avons la qualité et l'état d'esprit, il règne une bonne ambiance de travail et tout le monde est totalement concentré et prend du plaisir sur la voie que nous suivons dans cette direction. »

Au sujet du record de dépenses battu par le club lors des transferts, l'entraîneur du Barça a expliqué : « Nous avons pris les décisions ensemble et j'en suis heureux. Ce n'est pas facile pour moi, car il y a des joueurs de La Masia qui ont une grande qualité, et nous avons décidé qu'il fallait peut-être quelque chose en plus. Nous avons de grands objectifs cette saison, tout se présente bien, et nous sommes convaincus à 100 % de notre capacité à les atteindre. »



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