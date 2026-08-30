Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa satisfaction à l'égard de l'effectif dont il dispose actuellement, tout en soulignant que le directeur sportif Deco poursuit son travail pour améliorer la composition de l'équipe.

Flick a déclaré, en conférence de presse avant la rencontre face au Rayo Vallecano en Liga : « Je suis très content du marché, et Deco continue de travailler sur les transferts, mais nous n'avons aucune pression. Il a fait un travail formidable et la qualité aux entraînements est bonne. Je ne sais pas ce que nous pourrions demander de plus, car le sentiment général est positif et excellent. »

Au sujet de la concurrence au poste de gardien de but et de la possibilité que Dominik Livakovic joue comme deuxième gardien à la place de Wojciech Szczesny, l'entraîneur du club catalan a affirmé : « Nous sommes contents de Szczesny, et nous avons des gardiens dotés d'une grande expérience. Il est clair pour nous que Livakovic représente un pari sur l'avenir. »

À propos de la situation de Frenkie de Jong et de l'écartement de l'hypothèse d'une opération chirurgicale, l'entraîneur du Barça a commenté : « Il est important qu'il avance pas à pas et jour après jour. Il travaille chaque jour et nous avons devant nous une longue saison qui comprend de nombreux matches. Je suis content de sa présence car nous avons besoin de sa qualité pour atteindre nos objectifs. Ce n'est pas facile à gérer, ni pour moi ni pour les joueurs, car il faut gérer les minutes. Tout le monde veut jouer, mais l'équipe est ce qui compte le plus, et bien sûr le club aussi. »

Concernant le rôle attendu du jeune joueur Bernal, l'entraîneur du club catalan a expliqué : « Lorsqu'il est arrivé, il était clair qu'il s'entraînerait avec nous et jouerait avec l'équipe réserve. Il possède un grand potentiel, il affiche un très bon niveau et il progressera encore davantage. »

Au sujet de son suivi des campagnes réclamant l'attribution du Ballon d'Or à des joueurs du Barça, l'entraîneur du FC Barcelone a affirmé : « Ce n'est pas mon travail de mener des campagnes, l'affaire est déjà assez compliquée. Il y a des joueurs excellents dans mon équipe, mais je ne suis pas amateur de ce genre de choses. Le plus important, c'est l'équipe, et si nous produisons de bonnes performances, les chances de remporter des trophées individuels seront bien plus élevées. »

Interrogé sur la capacité de l'effectif à remporter tous les titres, y compris la Ligue des champions, l'entraîneur du Barça a déclaré : « Nous jouons bien et nous traversons une excellente période sur le plan technique, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous jouons en tant qu'équipe unie. Si les joueurs sont connectés les uns aux autres et qu'il y a une bonne ambiance, c'est mieux. L'ambiance est vraiment formidable et nous devons préserver cet enthousiasme et cette concentration. »

À propos de la disponibilité de Rodri pour débuter comme titulaire, l'entraîneur du Barça a dit : « Il a ressenti quelques douleurs légères ces derniers jours, mais il va mieux maintenant, il s'est bien entraîné et son état paraît encourageant. Nous verrons ce que nous ferons demain. »

Enfin, à la question de savoir si Lamine Yamal est plus heureux en ce moment, l'entraîneur du FC Barcelone a conclu ses propos en déclarant : « Bien sûr, c'est toujours bien qu'il sourie. Moi-même, je ne souris pas tous les jours. Tout le monde se soucie de lui, mais il a disputé la Coupe du monde après s'être remis de sa blessure, et il s'entraîne bien. Le premier match n'a pas été son meilleur match, mais j'ai été content de ce qu'il nous a apporté. Et maintenant, il a joué 90 minutes complètes, ce qui est une bonne chose pour lui. Son entraînement d'aujourd'hui a été excellent et nous devons le soutenir. »



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