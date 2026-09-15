Flick : « Je ne peux pas parler de Mbappé », et la star du Barça doit accepter sa situation difficile

L'entraîneur allemand du Barça, Hansi Flick, a affirmé que son jeune joueur Lamine Yamal méritait de remporter le Ballon d'Or, tout en insistant sur l'importance de répartir les minutes entre les joueurs et de gérer la rotation avant la confrontation face au Racing Santander lors de la sixième journée de la Liga.

Le journal espagnol « Marca » a mis en avant les déclarations de l'entraîneur allemand lors de la conférence de presse consacrée au match, au cours de laquelle il a passé en revue la situation de l'équipe et la manière de gérer la disponibilité des éléments de l'effectif catalan avant la prochaine trêve internationale.

Au sujet de la gestion des jours précédant la trêve, Flick a déclaré : « Aujourd'hui, c'était une nouvelle journée de récupération, et nous n'avons pas imposé une charge d'entraînement très élevée. Demain, nous verrons qui est en bonne condition pour débuter, et nous devrons répartir les minutes en fonction de l'état de chaque joueur. Tout le monde veut jouer et être titulaire, mais il faudra gérer cela. »

Interrogé sur la revendication du Ballon d'Or par Yamal, Flick a répondu : « Il est certain qu'il n'est pas facile de répondre à cette question, car je ne peux parler que de Lamine et non de Mbappé. Je pense que Yamal est sincère et possède cette confiance en lui, et il prouve à quel point il est bon car c'est un joueur exceptionnel. J'aurais peut-être préféré qu'il ne le déclare pas, mais il parle publiquement et dit qu'il veut remporter le Ballon d'Or, ce qui est très important pour lui. Il a ce sentiment et nous devons l'accepter, et je vais le soutenir. »

Concernant les déclarations de Yamal et son désir de remporter des titres collectifs, l'entraîneur du Barça a affirmé : « C'est un jeune joueur, franc et qui a confiance en lui, et cela me plaît. Il montre aussi cette confiance sur le terrain, et nous voulons tous qu'il continue à jouer comme il le fait actuellement, et cela découle de la confiance qu'il a en lui. »

Il a ajouté : « C'est ça, Lamine, et je vais le soutenir car c'est formidable d'avoir un joueur comme lui. Et s'il estime qu'il mérite le Ballon d'Or, je pense moi aussi qu'il le mérite, car c'est un joueur exceptionnel. Je sais qu'il y a de nombreux joueurs de premier plan et qu'il faut en tenir compte, mais ce sont eux qui décideront et je serai heureux quand tout cela sera terminé (rires). »

L'entraîneur allemand a évoqué le faible temps de jeu d'Alejandro Baldé en déclarant : « Actuellement, nous avons cinq défenseurs dans l'axe de la défense, et João peut aussi y jouer. Personne ne s'attendait à ce niveau de la part d'Espart. Baldé doit donner le meilleur de lui-même et il le fait. Il n'est pas content de ne pas jouer ou de ne pas avoir de minutes, car il avait l'habitude d'être un élément titulaire, et il est normal qu'il ne soit pas content.

Il a poursuivi : « Les choses changent, de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs arrivent, de nouvelles situations se produisent dans l'équipe et il faut les gérer. Il joue bien et je ne suis pas du tout mécontent de lui. Tout le monde est en concurrence et nous avons toujours des joueurs capables d'évoluer à ce poste, mais gérer cela est la partie la plus complexe. »

À propos de l'amélioration des statistiques de buts de Yamal, Flick a expliqué : « Je ne dirai pas que ce n'est pas facile, car il possède une qualité immense, mais il traverse aussi une très bonne période sur le plan physique en ce moment. Désormais, il sait qu'il peut marquer et cela se voit dans les matchs, où il a davantage d'occasions de marquer. Sa confiance dans la finition est étonnante, il traverse un moment magnifique et joue à un très haut niveau. Je le dis toujours : quand on le voit à l'entraînement, on sait ce qui va se passer dans le match, et j'apprécie beaucoup ce que je vois actuellement à l'entraînement. »

Quant à savoir s'il existait une campagne du Barça pour soutenir la victoire de Yamal au Ballon d'Or, Flick a conclu ses propos en déclarant : « Et pourquoi ne faudrait-il pas le faire ? C'est notre joueur et nous soutenons nos joueurs, il en a toujours été ainsi. Je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux, et nous jouons bien en ce moment. Ce sont nos joueurs, je vois ce qu'ils font chaque jour à l'entraînement, et je peux bien sûr les soutenir sans aucun problème. »



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