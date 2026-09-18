Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a abordé plusieurs sujets avant la rencontre face à Séville, prévue demain samedi dans le cadre du championnat d'Espagne, à commencer par le nouveau rôle qu'occupe Raphinha au poste d'avant-centre, en plus de ses éloges à l'égard de Karim Adeyemi et de sa rapide adaptation à l'équipe.

Le Barça aborde le match contre Séville à l'extérieur en tête du classement avec 18 points après 6 journées, un sans-faute.

Raphinha mène le pressing du Barça

À propos de sa vision de Raphinha en tant qu'attaquant numéro « 9 », Flick a déclaré : « Quand on regarde les deux dernières saisons, on constate que nous commencions toujours le pressing à partir de l'attaquant numéro 9. Et Raphinha possède cette faim, cette envie et cette mentalité dont nous avons besoin pour lancer le pressing de la manière que nous souhaitons. »

Il a ajouté, lors d'une conférence de presse ce vendredi, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « Il n'affiche pas seulement un niveau exceptionnel en attaque, il se montre aussi remarquable sur le plan défensif. Raphinha est celui qui déclenche le pressing, et en tant que capitaine de l'équipe, il devance tout le monde, et les autres le suivent. »

Flick a eu recours à Raphinha au poste de pointe depuis le début de la saison en cours, après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, ainsi que l'arrivée tardive de Gabriel Jesus, et ce après l'échec du recrutement de Julián Álvarez, qui était la cible prioritaire pour renforcer la ligne offensive l'été dernier.

Mais Raphinha a brillé avec force à ce poste, inscrivant jusqu'à présent 9 buts en 6 matchs, ce qui le place en tête du classement des buteurs.

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« Je mise à 100 % sur la star du Barça »

L'entraîneur du Barça a évoqué la nouvelle recrue Karim Adeyemi, louant la grande vitesse dont fait preuve le joueur allemand, mais il a émis des réserves quant à le qualifier de joueur le plus rapide qu'il ait jamais entraîné.

Flick a déclaré : « Il est très rapide, mais je ne sais pas s'il est le plus rapide de tous les joueurs que j'ai entraînés. Alphonso Davies possède une vitesse similaire. »

Il a ajouté à propos de la personnalité d'Adeyemi au sein du vestiaire : « C'est un bon garçon et une personne formidable, et il bénéficie d'un grand respect dans le vestiaire. Tout le monde l'apprécie beaucoup, et ses performances en match facilitent également les choses. »

Flick a précisé que le transfert d'Adeyemi au Barça est intervenu à un moment opportun pour le joueur, déclarant : « Je pense qu'il ne vivait pas sa meilleure période en Allemagne, et c'est pourquoi il valait mieux pour lui de changer d'atmosphère et de s'installer dans un autre pays. »

L'entraîneur du Barça a conclu ses propos en disant : « Je suis très heureux qu'il nous ait choisis. Je vais lui accorder ma confiance, et je mise à 100 % sur Karim. Nous verrons davantage de matchs comme celui qu'il a livré mercredi. »

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