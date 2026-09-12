Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a insisté sur la nécessité de maintenir une concentration totale et de continuer à progresser avant d'affronter Levante lors de la cinquième journée de la Liga, soulignant que l'équipe est sur la bonne voie mais que tout peut changer rapidement dans le monde du football.

Flick a déclaré, en conférence de presse d'avant-match: « Nous sommes très heureux de la manière dont nous jouons, mais nous savons que nous devons le prouver à chaque match. Quand les choses se passent bien, c'est important pour nous, mais si nous perdons l'une de ces choses et que nous ne sommes pas à 100 % de nos capacités, la situation ne sera pas bonne. »

L'entraîneur allemand a évoqué la marge de progression de l'équipe, en déclarant: « C'est ce que nous voulons. Progresser en permanence, c'est notre travail en tant qu'entraîneurs et joueurs, et nous devons avoir cette faim de progresser. Nous en sommes capables. »

On a demandé à Flick « Est-ce son meilleur niveau avec le Barça ? », et il a répondu: « Nous savons qu'au football tout peut changer rapidement. J'aime la situation actuelle, mais nous devons être extrêmement concentrés, et si quoi que ce soit change, nous irons dans une mauvaise direction, et ce n'est pas ce que nous voulons. »

L'entraîneur du club blaugrana a évoqué la possibilité d'une rotation des joueurs pour maintenir la concentration de tous, en déclarant: « Je pense que cela fait partie du jeu. Nous avons deux ou trois joueurs à chaque poste qui peuvent jouer, et après le match contre Feyenoord je suis très satisfait du niveau des entraînements. »

Flick a commenté les propos de Cesc Fàbregas, l'entraîneur de Côme, selon lesquels le Barça terrorise désormais ses adversaires, en déclarant: « J'aime ce que fait Cesc, il joue très bien et son équipe affiche un grand niveau. Pour moi, seul compte le prochain match, je me concentre uniquement sur ce match, et il est important de penser au jour le jour, c'est ce que fait l'équipe actuellement. Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de chemin jusqu'à la fin de la saison. »

L'entraîneur du club catalan s'est exprimé sur l'attaque de l'équipe compte tenu de la présence de Raphinha, de la prolongation du contrat de Hamza Abdelkarim et du recrutement de Gabriel Jesus, déclarant: « Nous avons trois éléments aux caractéristiques différentes, et Ademi, Dani Olmo, Fermín et Gordon peuvent aussi jouer au poste d'attaquant. Les options sont nombreuses. Raphinha joue de façon extraordinaire. Il appartient à un autre niveau. Il est époustouflant et il est l'un des meilleurs joueurs du monde. »

On a demandé à Flick si cela le dérangeait qu'on ne l'interroge pas sur Levante ou le prochain adversaire, ce à quoi il a répondu en riant: « Votre travail est de savoir sur quoi vous voulez m'interroger, ce n'est pas le mien. Et ce sera un beau match pour se mesurer à une bonne équipe. »

Flick a conclu ses propos en commentant la prolongation du contrat de Hamza, en déclarant: « Le club a fait un très bon travail. C'est un joueur qui a livré une bonne performance lors de la préparation de la saison, il s'impose dans la concurrence avec les autres joueurs de ce poste, il possède des caractéristiques différentes au sein de cette équipe, et il représente aussi un grand investissement pour l'avenir du club. Nous le voulions avec nous dans l'équipe. »



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