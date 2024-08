Flick exige Rashford au Barça !

Hansi Flick aurait demandé à Barcelone de recruter l'ailier de Manchester United Marcus Rashford après avoir échoué à faire venir Nico Williams.

Depuis qu'il a pris les rênes du FC Barcelone, Flick a clairement indiqué qu'il voulait un ailier gauche dans son équipe, capable de marquer et de dribbler. En conséquence, les géants catalans ont ciblé Williams de l'Athletic Club plus tôt cet été et ont intensifié leurs recherches après que l'ailier ait brillé lors du triomphe de l'Espagne à l'Euro 2024. Cependant, il semble maintenant que l'Athletic Club ne soit pas désireux de laisser partir son ailier vedette cet été.

Williams n'étant pas susceptible d'arriver au club, les Blaugrana ont identifié des alternatives, notamment l'attaquant du Bayern Munich et de la France Kingsley Coman, qui n'est pas en faveur. Un autre nom surprenant qui est apparu dans leur liste restreinte est Rashford de Manchester United. Selon le journaliste de GOL Sport Albert Fernandez, Flick aurait demandé au club de signer l'ailier anglais.

Le joueur de 26 ans n'a marqué que huit buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues pour United la saison dernière et a été largement critiqué pour ses performances. Sa mauvaise forme a conduit Gareth Southgate à le laisser hors de l'équipe d'Angleterre qui s'est rendue en Allemagne pour l'Euro 2024. Au cours de la saison en cours, l'attaquant a participé aux deux matches joués par les Red Devils jusqu'à présent et ses performances lors de ces matches ont été loin d'être convaincantes.

Le club catalan n'a pas encore soumis d'offre formelle pour la star des Three Lions et il reste à voir s'il envisagera un transfert avant la fermeture de la fenêtre estivale. Rashford sera de retour en action pour l'équipe d'Erik ten Hag samedi lors de la rencontre contre Brighton en Premier League.