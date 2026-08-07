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Flick écarte 3 talents du stage de Barcelone : quelle est la situation de Hamza Abdelkrim ?

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H. Flick
H. Abdelkarim
O. Gistau
I. Diarra
A. Gonzalez
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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a procédé à ses trois premières mises à l'écart durant la période de préparation pour la nouvelle saison.

Selon le journal Sport, Flick a décidé de se passer d'Oscar Gistau, Ibrahim Diarra et Alex Gonzalez, qui se sont déjà entraînés ce vendredi matin avec le Barça Atlètic.

Les trois jeunes joueurs avaient passé un mois au sein des entraînements de l'équipe première, aux côtés de 14 autres joueurs de l'équipe réserve et de l'équipe des jeunes.

Gistau, Diarra et Alex Gonzalez avaient voyagé avec la délégation du Barça au stage de préparation de la saison en Angleterre.

De fait, les trois joueurs ont pris part, pour la première fois avec l'équipe première, au match amical face à Birmingham City. 

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Après quatre semaines sous la houlette de Flick, Gistau, Diarra et Alex Gonzalez se sont dirigés vers Vall d'en Bas, où l'équipe réserve du Barça installe son stage.

En revanche, l'équipe première continuera de s'appuyer sur 14 joueurs de l'académie du club, qui voyageront à la fin de cette semaine à Udine, pour disputer un tournoi triangulaire face à l'Udinese et à Nottingham Forest.

Tommy Marqués, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernandez, Jofre Torrents, qui est proche de signer avec l'Ajax pour une durée de quatre ans, Hamza Abdelkrim, Alvaro Cortés, Orian, Ibrima, Guille Fernandez, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Aaron Yakoubchvili et Iker Rodriguez poursuivent le travail sous la houlette de Flick, et ce à 16 jours du coup d'envoi du parcours du Barça en Liga.

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