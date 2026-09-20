Flick dans l'embarras : la durée d'absence de Christensen fait l'effet d'un choc au Barça

Andreas Christensen, la star du Barça, a été victime d'une blessure au quadriceps de la cuisse gauche lors du match face à Séville, hier samedi, dans le cadre de la septième journée de Liga.

Christensen bénéficiait de la confiance de son entraîneur Hansi Flick depuis le début de la saison en cours, après avoir prolongé son contrat cet été pour deux saisons.

Le défenseur central danois a disputé 7 des 8 matches officiels joués par le Barça cette saison, pour un total de 492 minutes, dont 5 comme titulaire.

Le journal « Sport » a indiqué que le communiqué du Barça concernant la blessure de Christensen ne précisait pas la durée d'absence du joueur, mais tous les indices laissent penser que le défenseur danois pourrait être éloigné des terrains pendant environ 6 semaines.

Andreas Christensen sera absent de la liste de la sélection du Danemark pour disputer 4 matches en Ligue des nations européenne durant la trêve internationale.

Le défenseur danois manquera également des matches importants avec le Barça, parmi lesquels les deux rencontres de l'équipe à l'extérieur en Ligue des champions face à Galatasaray et au Paris Saint-Germain, ainsi que les deux matches de Liga face au Real Betis et au Real Madrid.

Christensen n'a pu disputer que 18 matches sous le maillot du Barça la saison dernière, après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un entraînement à la fin du mois de décembre, ce qui l'a éloigné des terrains pendant près de 5 mois.

Mais ce n'était pas la seule blessure qu'il a subie depuis son arrivée au Barça à l'été 2022 en provenance de Chelsea.

Lors de sa première saison, il a souffert d'une forte entorse à l'une de ses chevilles, ainsi que d'une blessure musculaire, portant sa durée totale d'absence à 67 jours.

Il a terminé la saison 2023-2024 en souffrant de problèmes au tendon d'Achille, qui se sont prolongés durant une grande partie de la saison suivante, à tel point que le club a profité de sa blessure pour inscrire Dani Olmo sur la liste de la Liga.

Christensen est revenu en janvier, mais il a été victime quelques jours plus tard d'une blessure musculaire qui l'a éloigné des terrains pendant 69 jours, et il n'a pu disputer que 6 matches lors de cette saison, la première pour lui sous la direction de Flick sur le banc du Barça.

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