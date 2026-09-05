Flick confirme que Jesus n'est pas prêt et douche les espoirs de Hamza Abdelkrim avec une nouvelle déclaration

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a laissé entendre qu'il écarterait le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim du onze de départ face à Valence en Liga, tout en reconnaissant que la nouvelle recrue brésilienne Gabriel Jesus n'était pas encore prête.

Le Barça se déplacera sur la pelouse de Valence, au stade Mestalla, demain dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Liga, avec l'objectif de s'emparer seul de la tête du classement après la défaite de son rival, le Real Madrid, 1-0 contre le Real Betis, hier vendredi.

Jesus n'est pas à 100 %

Lors de la conférence de presse tenue ce samedi, Flick a fait le point sur la situation de Jesus, arrivé en provenance d'Arsenal mardi dernier, affirmant qu'il était encore loin d'être à son maximum, mais qu'il pouvait disputer un temps de jeu limité face à Valence.

Il a précisé, comme l'a souligné le journal « AS » : « Bien sûr, il n'est pas prêt à 100 %, mais il est apte à jouer quelques minutes. Nous verrons comment se déroulera le match. C'est bien de voir la manière dont il a travaillé et à quel point il est serein. »

Raphinha, la meilleure option au poste d'avant-centre

Dans le même temps, l'entraîneur allemand a écarté l'idée de compter sur Hamza Abdelkarim au poste d'attaquant, insistant sur le fait que l'autre Brésilien, Raphinha, représentait la meilleure solution pour le moment, compte tenu de ses déplacements et de sa capacité à mener le pressing.

Il a déclaré : « En ce moment, je pense qu'il (Raphinha) est la meilleure option. Il enclenche la dynamique du jeu et le pressing, et il nous apporte de la vitesse. Pour moi, c'est la meilleure option dont nous disposons à ce poste actuellement. »

Raphinha a inscrit 5 buts lors des trois matchs disputés par le Barça en Liga cette saison, plus que tout autre joueur de la compétition.

À l'inverse, Hamza s'est contenté de 4 minutes de jeu seulement lors du dernier match contre le Rayo Vallecano.

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Dans un autre registre, l'entraîneur allemand a évoqué Jules Koundé, affirmant sa confiance en sa capacité à jouer à plus d'un poste, malgré le fait qu'il n'ait pas débuté la saison dans le onze de départ.

Il a déclaré : « C'est un joueur incroyablement professionnel. Il n'a pas débuté les matchs en tant que titulaire, mais cela représente un défi pour lui. Sa mission est d'atteindre son meilleur niveau, comme lors de la saison 2024-2025. Il peut bien jouer aux deux postes, mais comme toujours, c'est l'équipe qui compte le plus. »

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