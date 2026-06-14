Flick clarifie la situation concernant le départ de la star du FC Barcelone

Ferran Torres, actuellement aux États-Unis avec la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026, n’a pas encore été officiellement informé des intentions du Paris Saint-Germain. Pourtant, le joueur bénéficie d’une grande estime de la part de Luis Enrique, l’entraîneur parisien, qui l’a côtoyé lorsqu’il dirigeait l’équipe d’Espagne.

Du côté de Flick

Selon le quotidien catalan, Flick admire grandement Torres et est convaincu par ses performances. L’ancien Valencian est l’un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, après avoir coûté 55 millions d’euros au FC Barcelone lors de la saison 2021-2022, Il a réalisé une saison exceptionnelle, marquant 16 buts et délivrant deux passes décisives en 33 matches de Liga, dont 23 comme titulaire.

L’intérêt du PSG

Le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, souhaite renforcer son effectif lors du mercato estival. Le club de la capitale suit plusieurs profils, dont le duo Crisencio Somerville Matheus Fernandes (West Ham) et, surtout, Ferran Torres, vu comme le remplaçant idéal en cas de départ de Parkola.

La situation se corse toutefois : le contrat de l’attaquant avec le Barça court jusqu’en 2027, ce qui offre au Paris Saint-Germain une opportunité potentielle de négocier si le club catalan ne se dépêche pas de prolonger le contrat, même si la position ferme de Flick laisse entendre que Barcelone ne se séparera pas facilement de l'une de ses stars offensives.