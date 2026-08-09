Flick : ce joueur est heureux de quitter le Barça

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a révélé les détails de ses adieux à l'un des joueurs qui vont quitter le club catalan, affirmant qu'il l'avait vu heureux, lors de son bilan de la participation de l'équipe catalane aux deux matches de la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne disputée en Italie.

Barcelone s'était imposé face à Nottingham grâce à un but sur penalty inscrit par Raphinha dans le temps additionnel, avant de s'incliner contre l'Udinese lors de ce tournoi amical triangulaire, tandis que l'entraîneur allemand a évoqué la situation du marché des transferts dans la forteresse blaugrana.

L'entraîneur de Barcelone a abordé le départ de certains joueurs, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Marca », où Flick a déclaré : « Nous avons dû prendre des décisions qui n'étaient pas faciles, je les ai conseillés. C'est la situation actuelle, et toutes les équipes doivent procéder à des changements, il faut laisser de la place aux jeunes joueurs. »

L'entraîneur allemand a commenté la situation d'Araujo en ces termes : « C'est une personne formidable et un excellent joueur, mais le style de jeu est différent de celui que je propose. Il est puissant et possède de la vitesse... C'est regrettable. Cela a été difficile car je ne l'ai pas fait jouer autant que je l'aurais souhaité, et il a été affecté par les erreurs commises par le passé. Nous avons parlé ensemble, et je l'ai vu aujourd'hui en bonne forme et heureux, je lui souhaite le meilleur. »

Il a ajouté : « Les changements sont une chose naturelle dans la vie et dans le football. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais nous savons ce que nous voulons, nous voulons améliorer l'équipe et nous sommes sereins. La semaine prochaine, de nombreux joueurs vont arriver, car cette période de préparation de la saison n'est pas normale, et le temps est court. »

Concernant la situation de Ferran Torres, Flick a précisé : « Je respecte les vacances des joueurs et je ne sais rien, je ne lui ai pas parlé, et aujourd'hui j'étais concentré sur le tournoi triangulaire. »

L'entraîneur blaugrana a conclu ses déclarations en parlant de Raphinha et de Fermín : « Rafa s'entraîne avec nous depuis 10 jours, et López un peu plus, et je les vois en bonne forme. Raphinha est le joueur le plus important à mes yeux en raison de son intensité combative, c'est l'un des leaders, et il se bat pour l'équipe... »