Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a mis en garde contre la difficulté du déplacement sur la pelouse de Valence, ce dimanche au stade Mestalla, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne, en évoquant les températures élevées et l'humidité.

Flick a déclaré, lors de propos tenus devant la presse avant le coup d'envoi de la rencontre : « Il fait très chaud, c'est difficile de jouer à seize heures dans de telles conditions. Ce n'est peut-être pas le meilleur horaire, mais la décision a été prise et nous devons l'accepter et jouer. »

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Le technicien allemand a évoqué la première titularisation de Rodri sous le maillot du Barça, aux côtés de Pedri au milieu de terrain, en déclarant : « Nous avons une grande qualité au milieu de terrain, et Marc Bernal a affiché un excellent niveau lors des dernières rencontres. »

Il a ajouté : « Il est bon désormais que Rodri débute la rencontre, car il a besoin d'améliorer sa condition physique. Et d'après ce que je vois de lui à l'entraînement, je peux dire que c'est un joueur formidable. Je veux voir comment ce sur quoi nous travaillons va fonctionner avec sa présence aux côtés de Pedri, et ce qu'ils peuvent apporter ensemble au milieu de terrain. »

À propos de la confrontation attendue, Flick a affirmé : « Ce sera un match difficile, surtout dans ces conditions et avec la présence de ce public. Mais nous voulons proposer notre jeu habituel. Nous connaissons la qualité de notre équipe et la manière dont nous voulons jouer, et nous devons le montrer sur le terrain. »

Flick a également abordé le cas de son joueur Lamine Yamal, qui débute la rencontre comme titulaire, et la question de savoir s'il est capable de disputer les 90 minutes entières, en déclarant : « Nous verrons, il pourrait jouer 90 minutes ou 60 minutes, cela dépend du déroulement du match, mais il est assurément prêt. »

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