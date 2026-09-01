Le FC Barcelone a clos le chapitre des recrutements durant l'actuelle période des transferts, après avoir définitivement tranché sur la possibilité de conclure de nouvelles opérations, l'entraîneur Hans Flick devant se contenter des éléments actuellement présents dans les rangs de l'équipe.

La signature de Gabriel Jesus, que le club catalan a présenté officiellement ce mardi à la mi-journée, était la dernière du Barça durant l'actuelle période des transferts, alors que la porte des départs reste ouverte pour certains joueurs.

Le Barça renonce à l'idée de recruter un défenseur central

La direction sportive du Barça cherchait à recruter un nouveau défenseur central, une idée qui remonte à la saison dernière, en raison du grand nombre de buts encaissés par l'équipe.

Dans ce cadre, Deco s'est activé sur le marché des transferts et a entamé des négociations autour d'Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan, des contacts ayant effectivement eu lieu, avant que l'opération ne soit écartée, Flick n'étant pas totalement convaincu de la possibilité de la mener à bien et préférant disposer de davantage de temps avant de prendre sa décision.

Le départ d'Araújo a remis le dossier au premier plan

Avec le départ de Ronald Araújo à Liverpool, la possibilité de recruter un nouveau défenseur central est revenue au premier plan, notamment après le grand nombre de buts encaissés par le Barça durant la préparation de la nouvelle saison.

Deco est de nouveau revenu à l'étude des options disponibles sur le marché, mais le profil recherché cette fois-ci était différent : le Barça cherchait un jeune défenseur doté d'un grand potentiel et d'une marge de progression, plutôt que de recruter un joueur d'une grande expérience, comme c'était le cas avec Bastoni.

La piste Nijstad n'a pas abouti

Le Néerlandais Rob Nijstad, défenseur du Twente, faisait partie des noms posés sur la table du Barça, mais les exigences financières du club néerlandais ont dépassé le montant que le club catalan était prêt à débourser pour l'opération.

En conséquence, Deco et Flick se sont mis d'accord pour reporter le dossier du recrutement d'un défenseur central à l'actuelle période des transferts, avec une surveillance des performances de l'équipe durant la saison, et si le besoin de renforcer l'arrière-garde se fait sentir en janvier, le Barça reviendra s'activer sur le marché, selon un rapport publié par « Marca » aujourd'hui.

4 recrues pour 162 millions d'euros

En dehors du poste de défenseur central, la direction du Barça estime que les autres postes de l'équipe sont désormais couverts, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque.

Au niveau de la ligne offensive, le Barça a recruté 3 joueurs : Gordon, Adeyemi et Gabriel Jesus, tandis qu'il a renforcé le milieu de terrain avec la venue de Rodri.

Ainsi, le montant dépensé par le Barça pour ses quatre recrues a atteint 162 millions d'euros, le club catalan clôturant le dossier des recrutements durant l'actuelle période des transferts, tout en maintenant la possibilité de départs pour certains joueurs.

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