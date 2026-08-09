Flick à propos de l'objectif d'Al-Ahly et d'Al-Hilal : la décision n'a pas été facile

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a déclaré que la décision concernant l'avenir du duo Marc Casadó et Roony Bardghji n'avait pas été facile à prendre pour lui, précisant qu'il avait discuté de la situation des joueurs avec la direction du club à plusieurs reprises, avant de prendre les décisions relatives à leur avenir.

Le technicien allemand avait écarté les deux joueurs du dernier déplacement de l'équipe en Italie, signe d'un départ imminent du Barça, tandis que le nom de Casadó a été associé à un possible transfert vers le championnat saoudien, où Al-Ahli et Al-Hilal cherchent tous deux à le recruter selon des rapports de presse.

Flick a déclaré lors de la conférence de presse après la participation du Barça, hier samedi soir, au tournoi triangulaire amical disputé en présence de l'Udinese italien et de Nottingham Forest anglais : « Concernant le cas de Marc Casadó, ce n'est pas facile pour moi. Et avec Roony aussi, ce n'est pas facile pour moi. Mais nous devons prendre des décisions, le club et moi. »

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Il a ajouté : « J'ai parlé avec les deux joueurs à la fin de la saison dernière, et bien sûr nous avons également parlé durant la saison en cours. Nous avons discuté de leur situation lors du déplacement en Angleterre, et nous avons abordé les changements qui vont avoir lieu. »

Le technicien allemand a poursuivi : « C'est ainsi que les choses se passent. Je leur donne mes conseils, et ils savent ce que nous pensons de cette situation. Cela ne me concerne pas seul, mais le club aussi. »

Flick a enchaîné : « Il est naturel qu'il y ait des changements importants dans l'équipe après la fin de la saison. Vous pouvez le voir aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de jeunes joueurs, notamment ceux issus de La Masia. C'est pourquoi il est également important de leur donner de l'espace pour jouer. C'est donc pour cela que nous avons pris cette décision. »









