Flick à la poursuite d'un record historique avec le Barça

Le Barça a poursuivi son départ parfait en Liga sous la houlette de l'Allemand Hansi Flick, en signant une cinquième victoire consécutive grâce à son succès face à Levante sur le score de 4-2, lors de la rencontre disputée au stade de la Ciutat de València. Le club catalan conserve ainsi la tête du classement et entame une nouvelle quête pour faire tomber l'un de ses records historiques.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Flick cherche à rééditer la performance de sa première saison avec le Barça, lorsqu'il avait mené l'équipe à 7 victoires consécutives en début de championnat, égalant ainsi le meilleur départ de l'histoire du club, réalisé par Tata Martino lors de la saison 2013-2014.

Le Barça compte désormais 5 victoires consécutives cette saison, une performance déjà réalisée à 5 autres reprises au cours du XXIe siècle : lors de la saison 2009-2010 sous la direction de Pep Guardiola, lors de la saison 2012-2013 avec Tito Vilanova, la saison suivante avec Tata Martino, lors de la saison 2017-2018 sous la houlette d'Ernesto Valverde, ainsi que lors de la première saison de Flick avec l'équipe.

Les chiffres marquants ne se limitent pas au nombre de victoires, puisque le Barça se distingue également par sa puissance offensive lors des cinq premières journées, après avoir inscrit 21 buts, ce qui le place à seulement deux buts du record historique du club, établi lors de la saison 1950-1951 sous la direction de l'entraîneur Ferdinand Daučík, lorsque l'équipe avait marqué 23 buts lors de ses 5 premiers matches.

Cette saison-là avait été marquée par le brio de l'attaquant légendaire César Rodríguez, buteur lors des cinq premiers matches, avant de terminer la saison avec un total de 29 buts en 27 rencontres.

Cette saison, le duo formé par Raphinha et Lamine Yamal s'est imposé avec force, chacun ayant inscrit 6 buts lors des 5 premières journées.