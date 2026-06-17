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Flash officiel : le Real Madrid annonce l’arrivée de Bernardo Silva

Mercato
B. Silva
Real Madrid
Portugal
Espagne

Un renfort de choix pour la « Compagnie blanche »

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du Portugais Bernardo Silva en provenance de Manchester City lors du mercato estival en cours.

Selon un communiqué officiel, le club merengue a trouvé un accord avec le milieu offensif, qui s’engagera pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2028.

Après plusieurs saisons passées à Manchester City, où il s’est imposé comme un pilier et a remporté de nombreux titres nationaux et continentaux, le milieu offensif rejoint donc la Maison blanche.

Reconnu comme l’un des meilleurs milieux offensifs européens grâce à sa polyvalence, sa capacité à créer des occasions et son impact statistique, le Portugais apporte une expérience internationale de premier plan.

Sa polyvalence et son expérience sur la scène européenne devraient immédiatement renforcer l’effectif merengue, tandis que le club entame une nouvelle ère sous la direction de José Mourinho pour son deuxième mandat.

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