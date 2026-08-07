Le FC Barcelone a finalisé son accord avec Manchester City concernant le recrutement du milieu de terrain espagnol Rodri, dans le cadre d'un transfert attendu qui représente un tournant remarquable dans les mouvements du club catalan sur le marché des transferts, après avoir réussi à faire changer la position du joueur, dont le nom a été associé ces derniers temps à un possible départ vers le Real Madrid.

Selon la radio « Radio Catalunya 1 », Barcelone et Manchester City sont parvenus à un accord sur les clauses essentielles de la transaction, les démarches officielles relatives aux documents et aux signatures devant être finalisées dans les heures à venir, tandis que le montant financier du transfert n'a pas encore été définitivement annoncé, avec des prévisions qui l'approcheraient de 50 millions d'euros.

Selon les données actuelles, Rodri devrait rejoindre les rangs de Barcelone le 12 août, en même temps que le retour des autres joueurs de la sélection espagnole ayant participé à la Coupe du monde, en prélude au début de son aventure avec sa nouvelle équipe.

Rodri ouvre la porte à Barcelone

La direction de Barcelone avait reçu un signal important concernant ce transfert, après que des sources internes au club ont confirmé, jeudi dernier, que Rodri avait donné son accord pour entamer des négociations officielles avec Manchester City, ce qui a ouvert la voie au club catalan pour s'engager pleinement dans la course à son recrutement.

Ce développement intervient après que Barcelone a longtemps cru que le joueur penchait pour un transfert au Real Madrid, ce qui rendait l'idée de son recrutement éloignée des calculs de la direction sportive, d'autant que le renforcement du poste de milieu de terrain ne figurait pas en tête des priorités du club au cours de la période passée.

Mais la position de Rodri a changé, et avec elle les calculs de Barcelone se sont entièrement modifiés, transformant ce transfert d'une option lointaine en un objectif réel que le club a réussi à concrétiser en accord avec Manchester City.

Un transfert qui rebat les cartes de Barcelone

L'arrivée de Rodri apporte à Barcelone un renfort de taille au milieu de terrain, au vu de son expérience internationale et de son parcours avec Manchester City, à un moment où la direction du club cherche à renforcer ses rangs avec des éléments capables d'apporter davantage de puissance et de stabilité au milieu.