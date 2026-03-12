FIORENTINA-RAKOW 2-1





FIORENTINA (4-3-3) : Christensen ; Fortini (68' Dodô), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58' Harrison) ; Fabbian, Mandragora (82' Fagioli), Ndour ; Parisi, Piccoli (82' Braschi), Fazzini (58' Gudmundsson). Entraîneur : Vanoli.

RAKOW (3-4-3) : Zych ; Tudor, Racovitan, Svarnas ; Ameyaw, Struski (69' Bulat) , Repka, Pienko (58' Arsenic) ; Makuch, Brunes ( 79'Rocha), Lopez (58' Diaby-Fadiga). Entraîneur : Tomczyk.

ARBITRE : Kabakov (Bulgarie).

BUTEURS : 60' Brunes, 62' Ndour, 92' Gudmundsson (penalty).

AVERTISSEMENTS : Struski (R), Tudor (R), Parisi (F)

EXCLUSIONS :



