Fiorentina, Paratici : « Marotta ? Toute comparaison entre lui et moi est trompeuse »

Fabio Paratici, directeur sportif de la Fiorentina, s'est exprimé sur DAZN avant le match contre l'Inter :





« Je n'ai pas encore rencontré Marotta, mais je le verrai avant le match. Nous avons partagé un parcours important ensemble, il m'a beaucoup appris, tout comme Andrea Agnelli. Toute comparaison est toutefois trompeuse, car nous avons des rôles et des fonctions différents ; c'est pour cela que nous étions complémentaires. »





« Le maintien ? Nous devons rester concentrés jusqu'à la fin du championnat. Au cours des deux ou trois derniers mois, nous avons connu quelques passages à vide, mais nous avons passé deux tours de la Ligue Europa Conférence et enchaîné une bonne série en championnat. »





« Kean s’est entraîné de manière mitigée ces dernières semaines, mais aujourd’hui, il est prêt à débuter le match. Je suis très optimiste pour l’équipe nationale ; participer à la Coupe du monde est un atout pour l’Italie. Gudmundsson a des qualités ; je ne peux pas te donner un avis sur l’ensemble de l’année, mais nous attendons beaucoup de lui. »







