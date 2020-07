La Fiorentina dément l'arrivée de Daniele De Rossi

Le club italien annonce ce samedi qu'il n'y a aucun contact avec Daniele De Rossi pour qu'il prenne en charge l'équipe première.

Vendredi soir, Sky Sport annonçait l'arrivée de Daniele De Rossi (36 ans) sur le banc de la . Une information démentie par l'actuel 14e de , qui publie un communiqué ce samedi, dans lequel le président annonce qu'il n'a eu aucun contact avec l'ancien milieu de terrain de l' .

Le président nie tout contact

"Je lis et je vois un nouvel entraîneur ou de nouveaux joueurs qui viendraient à la Fiorentina chaque jour dans les médias. Jusqu'à avant-hier, tout le monde a parlé du choix d'un nouvel entraîneur. Hier soir encore, un nouvel entraîneur a été présenté comme mon choix et celui du club. (...) "Je n'ai eu aucun type de contact, par email ou par téléphone, avec qui que ce soit et comme tout le monde sait que la décision finale est toujours la mienne, il est incroyable que ces fake news continuent de sortir", explique Rocco Commisso.

Le patron de la Fio n'a pas apprécié la sortie de ces informations. Il parle de "déstabilisation" et appelle à l'unité, au moins jusqu'à la fin de la saison. Avec Beppe Iachini sur le banc, la Viola est 14e de . Battue mercredi par 3-1, elle affronte ce dimanche (19h30) pour le compte de la 30e journée.