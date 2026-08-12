Après un mois entier d'attente et des complications de paperasse et de démarches administratives, le Barça Atlètic a enfin poussé un soupir de soulagement avec l'arrivée de la recrue tant attendue à la Cité sportive Joan Gamper.

Le club catalan a officiellement annoncé ce mercredi la signature de l'arrière gauche équatorien José Caicedo, âgé de 18 ans, qui a paraphé son contrat et a immédiatement débuté les entraînements sous la direction de l'entraîneur Juliano Belletti.

Caicedo avait posé ses valises à Barcelone lundi dernier et n'a pas perdu de temps, puisqu'il a disputé sa première séance d'entraînement mardi, avant de signer officiellement mercredi matin dans les bureaux de la Cité sportive, en présence du directeur du football des jeunes José Ramón Alexanko, pour apparaître ensuite pour la première fois avec le maillot blaugrana.

Malgré l'annonce du transfert depuis le 13 juillet dernier, le joueur a été contraint de rester en Équateur en raison de démarches administratives qui l'ont empêché de rejoindre l'équipe à la date prévue, le 20 juillet.

Caicedo rejoint l'équipe réserve sous forme de prêt en provenance du club équatorien LDU Quito, avec une option d'achat de 2,5 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies.

Le Barça compte beaucoup sur ce jeune arrière, décrit comme un latéral moderne pour la puissance physique, la vitesse exceptionnelle et le penchant offensif marqué qu'il possède, lui qui considère Alejandro Balde comme son modèle et son idéal.

Caicedo est désormais pressenti pour disputer ses premières minutes avec le maillot de Barcelone dans quelques jours, lorsque le Barça Atlètic affrontera en amical l'équipe de L'Hospitalet samedi prochain en soirée, sur la pelouse du stade Feixa Llarga, si l'entraîneur Belletti juge qu'il est prêt à participer.