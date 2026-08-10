Fin du rêve d'un retour : Harry Kane choisit une voie « inattendue »

L'attaquant anglais Harry Kane s'apprête à prolonger son séjour au Bayern Munich pour trois saisons supplémentaires, une démarche qui reflète sa pleine stabilité en Bavière et l'évolution de ses priorités sportives vers la conquête de nouveaux titres continentaux.

Le journal britannique « The Times » a révélé que l'attaquant, âgé de 33 ans, devrait entamer des discussions officielles avec la direction du club bavarois cette semaine afin de prolonger son contrat jusqu'en 2029, au lieu de son échéance actuelle fixée au 30 juin 2027.

Stabilité familiale et sérénité

Depuis son arrivée en Allemagne dans le but de faire franchir un cap à sa carrière, Kane s'est parfaitement établi à Munich, où il se sent particulièrement à l'aise avec sa famille dans la ville bavaroise.

Son salaire, actuellement estimé à environ 25 millions d'euros par an, ne devrait pas connaître d'augmentation importante dans le nouveau contrat, ce qui indique que la décision est motivée par des facteurs sportifs et personnels davantage que financiers.

Évolution des priorités

Cette possible prolongation de contrat traduit un changement manifeste dans les priorités du buteur anglais.

Alors qu'un retour en Premier League était évoqué depuis longtemps comme un moyen de dépasser le record d'Alan Shearer en matière de buts inscrits dans le championnat anglais, les informations indiquent que Kane se concentre désormais davantage sur la conquête de nouveaux titres avec le Bayern Munich, au premier rang desquels la Ligue des champions, qui demeure l'objectif principal aussi bien pour le joueur que pour le club.

Des chiffres exceptionnels

Kane a réalisé des statistiques exceptionnelles depuis son arrivée au Bayern, remportant deux titres consécutifs en championnat d'Allemagne et inscrivant, lors de la seule saison 2025-2026, 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe et l'une des principales raisons pour lesquelles le Bayern souhaite s'assurer ses services plus longtemps.

Les négociations devraient être bouclées dans les prochains jours, une démarche qui offrira au Bayern Munich la stabilité offensive requise pour les années à venir et garantira à Kane la poursuite de sa carrière dans l'un des plus grands clubs européens.