Fin du feuilleton : Rodri met un pied au Real Madrid

Le transfert de l'Espagnol Rodri, star de Manchester City, au Real Madrid est plus proche que jamais, après que le joueur a définitivement fixé sa position. Il ne reste plus qu'un accord entre les deux clubs sur le montant de l'opération pour clore l'un des plus gros dossiers du mercato estival.

Des rapports de presse ont révélé que Rodri a déjà choisi de porter le maillot du Real Madrid, en attendant la fin des négociations officielles entre la direction du club merengue et Manchester City, lesquelles portent actuellement sur la contrepartie financière.

À lire aussi : l'accord est trouvé : Beşiktaş boucle le dossier Salah, l'annonce à cette date

Selon le journaliste fiable Matteo Moretto, Rodri attend seulement que les deux clubs parviennent à un accord concernant l'indemnité de transfert, après avoir réglé tous les détails personnels de son contrat avec le Real Madrid.

Moretto a indiqué que le milieu de terrain espagnol est déjà parvenu à un accord complet avec la direction du club madrilène sur les clauses du contrat, et qu'il n'existe plus aucun obstacle du côté du joueur. La décision finale revient désormais à Manchester City et au Real Madrid.

Rodri est l'une des cibles prioritaires du Real Madrid dans la période actuelle, la direction estimant qu'il est l'option idéale pour renforcer le milieu de terrain, grâce à sa grande expérience, à sa capacité à orienter le jeu aussi bien défensivement qu'offensivement, ainsi qu'à sa personnalité de leader qui a fait de lui l'une des plus grandes stars du football mondial ces dernières années.

Le montant de l'opération reste le seul point qui sépare les deux parties de l'annonce officielle, dans une grande attente des supporters du Real Madrid, qui espèrent voir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde rejoindre les rangs de l'équipe.