Yan Diomande s’engage définitivement du RB Leipzig au Real Madrid, comme l’a confirmé le club espagnol. Le transfert de l’ailier de 19 ans s’élève à environ 140 millions d’euros. Diomande devient ainsi le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid et l’Ivoirien efface le record détenu par Jude Bellingham.

Le Real et Leipzig négociaient déjà depuis un certain temps au sujet de Diomande. Plus tôt, Marca, Sky Sport et AS, entre autres, avaient déjà annoncé qu’un accord avait été trouvé.

Diomande a signé un contrat de sept ans avec la Maison Blanche. L’Ivoirien est donc lié au club madrilène pour longtemps.

Diomande devient la sixième recrue du Real depuis le retour de José Mourinho. Le géant espagnol s’est renforcé de manière appuyée lors de ce mercato.

Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Carlos Espí avaient également déjà signé à Madrid. Diomande est la dernière arrivée au sein de l’effectif.

Leipzig avait levé l’été dernier la clause libératoire de Diomande à Leganés. Il avait ainsi rejoint l’Allemagne pour seulement 20 millions d’euros.

En Bundesliga, Diomande est devenu une véritable attraction. En 36 matches officiels avec Leipzig, l’attaquant a inscrit treize buts et délivré neuf passes décisives.