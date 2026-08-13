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Fin du feuilleton : Diaby à un pas d'un retour à Leverkusen

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M. Diaby
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Un seul pas sépare Diaby d'un départ

Des rapports de presse allemands ont confirmé que le Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite, est sur le point de faire son retour au Bayer Leverkusen, en Allemagne, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Ces derniers temps, le nom de Diaby a été associé à un départ des rangs du « Doyen » et à un transfert vers l'Inter Milan ou Leverkusen, une volonté de séparation étant partagée par le joueur et Al-Ittihad.

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Selon ce qu'a rapporté la chaîne « Sky Sports » dans son édition allemande, Diaby est parvenu à un accord avec le Bayer Leverkusen portant sur un contrat courant jusqu'à l'été 2031.

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Elle a précisé que les négociations avec Al-Ittihad sont toujours en cours, mais qu'elles sont complexes et loin d'être finalisées, Leverkusen s'efforçant de parvenir à un accord.

Al-Ittihad s'était séparé de plusieurs stars étrangères depuis le mois de janvier dernier, à commencer par les Français N'Golo Kanté et Karim Benzema, puis le Brésilien Fabinho et l'Albanais ont quitté le club au début de la saison en cours.

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