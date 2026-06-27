Fin de rêve pour l’Arabie saoudite, éliminée de la Coupe du monde par le Cap-Vert

L’équipe d’Arabie saoudite a conclu sa Coupe du monde 2026 par un match nul et vierge face au Cap-Vert, tôt ce samedi matin lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Ce résultat l’élimine dès le premier tour.

Les « Verts » avaient pourtant abordé la rencontre avec la devise « rien d’autre que la victoire » pour entretenir leurs espoirs de qualification pour les seizièmes de finale, mais ils n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets pour la deuxième fois consécutive, portant leur total à deux points seulement et terminant à la quatrième et dernière place du groupe H.

De son côté, le Cap-Vert a décroché un point précieux, portant son total à 3 unités et lui permettant de prendre la deuxième place derrière l’Espagne (7 points), synonyme de qualification pour les seizièmes de finale, tandis que l’Arabie saoudite et l’Uruguay quittent la compétition.

Un départ prudent et une occasion saoudienne en début de match

L’équipe saoudienne a entamé la rencontre avec une prudence de mise, cherchant à imposer son rythme sans réussir à percer le bloc défensif cap-verdien, malgré une occasion précoce.

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La première occasion est survenue à la 16e minute, lorsque Salem Al-Dossari a décoché un tir depuis l’intérieur de la surface de réparation, mais le ballon a heurté l’un des défenseurs du Cap-Vert avant de passer à côté du but.

Les Cap-Verdiens ont répondu à la 22e minute par leur première occasion franche, un tir puissant de Semedo que le gardien Mohammed Al-Owais a repoussé avec autorité pour garder ses filets inviolés.

La blessure de Tembekti complique les plans de Donis

La sélection saoudienne a subi un coup dur à la 32e minute lorsque le défenseur Hassan Tembakti s’est effondré sur la pelouse, victime d’une blessure musculaire, alors qu’il avait été autorisé à jouer par le staff médical malgré des doutes sur son état de forme avant la rencontre.

Le staff médical a tenté de le soigner, mais le défenseur a dû quitter la pelouse sur une civière, semant l’inquiétude dans les rangs des « Verts ». L’entraîneur Georgios Donis a alors procédé à un remplacement d’urgence en faisant entrer Ali Lagami.

Cette perte, survenue à un moment clé, a perturbé l’équilibre défensif que l’équipe cherchait à établir dans l’un des matchs les plus importants de son parcours mondialiste.

Al-Owais prive le Cap-Vert de l’avantage

Dès le début de la seconde période, la sélection cap-verdienne s’est montrée plus audacieuse dans sa quête du but de la qualification.

À la 48^e minute, Monteiro a repris un centre venu de la droite d’une frappe immédiate, mais le ballon est tombé dans les bras de Mohammed Al-Owais.

Deux minutes plus tard, Kevin Pina a déclenché une frappe puissante des vingt mètres qui a frôlé le poteau droit, maintenant la pression sur la défense saoudienne.

Pour dynamiser son attaque, Donis a alors procédé à plusieurs changements, le plus marquant étant l’entrée de Mohamed Abou Chamat à la place de Salem Al-Dossari afin de trouver des solutions offensives dans le money time.

Abu Al-Shamat a failli donner l’avantage aux Verts à la 67e minute, après avoir tiré depuis l’extérieur de la surface de réparation, mais le gardien cap-verdien s’en est emparé sans difficulté.

À la 74^e minute, Mohammed Al-Owais a maintenu l’espoir des siens en repoussant avec brio une tentative en face-à-face de Laros Duarte.

Un adieu décevant pour les Verts

Malgré l’urgence d’inscrire un but pour entretenir ses espoirs de qualification, la formation saoudienne n’a pas réussi à se montrer suffisamment dangereuse dans le money time, en raison d’un manque de solutions offensives et d’une construction de jeu trop lente, et la rencontre s’est conclue sur un score nul et vierge.

Avec ce nul, l’équipe d’Arabie saoudite quitte donc la Coupe du monde 2026 avec un bilan de deux points en trois matchs, grâce à un nul face à l’Uruguay, puis une défaite contre l’Espagne avant un second partage avec le Cap-Vert. Cette campagne décevante soulève des questions légitimes sur le niveau technique de l’équipe et les choix de l’entraîneur Georgios Donis, dont l’avenir à la tête des « Verts » fait désormais l’objet d’un vif débat.