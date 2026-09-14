« Dembélé ? Il a toujours été considéré comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j'ai toujours été perçu comme le joueur choisi. J'ai atteint le sommet directement et à un jeune âge. Il a connu un parcours différent, à cause des blessures, mais il a su bien compenser cela. » Voilà ce qu'a déclaré Kylian Mbappé il y a quelques jours, en évoquant le Ballon d'Or.

Dans le cadre de sa campagne pour décrocher le Ballon d'Or, la star du Real Madrid n'a pas manqué l'occasion de susciter la polémique.

Après être resté silencieux jusqu'à présent, Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de ses chances de remporter le Ballon d'Or 2026.

Dembélé, vainqueur du Ballon d'Or 2025 après avoir mené le Paris Saint-Germain à un triplé Ligue des champions, championnat de France et Coupe de France, est de retour parmi les candidats au trophée en 2026, le club parisien ayant remporté un deuxième titre en Ligue des champions.

Le site Foot Mercato a publié les déclarations de Dembélé, à la suite de la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest.

Dembélé a déclaré : « Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été assis au fond de la classe et j'ai travaillé dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé. »

Il a ensuite abordé les propos de son coéquipier en équipe de France et ami depuis des années, Kylian Mbappé, en disant : « Je n'ai jamais été le joueur choisi, j'ai travaillé dur et j'ai été récompensé lors d'une superbe année avec Paris. Cette année, on verra, je suis ça sans pression. On verra. »

Il faudra attendre le 26 octobre prochain, date de la cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or 2026.

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