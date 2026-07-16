L’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France est désormais imminente ; il prendra la succession de Didier Deschamps, en poste depuis 2012.

Alors que Deschamps s’apprête à diriger les « Bleus » lors de leur dernier match, dimanche à l’aube, contre l’Angleterre dans la petite finale de la Coupe du monde 2026, la Fédération française de football (FFF) mène des préparatifs intensifs en vue de cette transition. En coulisses, tout est mis en œuvre pour que l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid se déroule sans heurts.

Selon « RMC Sport », la FFF ne souhaite pas précipiter les choses : si un accord avec Zidane était attendu depuis plusieurs mois, l’annonce officielle n’interviendra pas immédiatement après la Coupe du monde.

Selon plusieurs sources citées par la chaîne, l’annonce officielle interviendrait jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, afin de laisser le temps de tourner définitivement la page Didier Deschamps avant l’ouverture de l’ère Zinedine Zidane.

Selon la chaîne, le futur contrat de Zinedine Zidane est prêt, mais il n’a pas encore été signé.

La sélection française s’est inclinée face à l’Espagne (2-0) mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde et disputera désormais le match pour la troisième place contre l’Angleterre.

Rappelons que Didier Deschamps, à la tête des Bleus depuis 2012, a conduit l’équipe au titre mondial en 2018 et en finale de la dernière édition en 2022.



