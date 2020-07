Figo : "Le Real Madrid aura du mal à recruter Mbappé"

L'ancienne star merengue ne voit pas le Real Madrid se payer les services de Kylian Mbappé dans un avenir proche.

Luis Figo aimerait voir «l'un des meilleurs joueurs au monde», en la personne de Kylian Mbappé, débarquer au , mais admet qu'enrôler l'attaquant du semble peu probable pour une équipe qui a déjà «trouvé les moyens» de gagner sans Cristiano Ronaldo.

Un raid des Blancos sur la capitale française est évoqué depuis un certain temps, pour un joueur qui figure dans le viseur des responsables castillans depuis plusieurs années déjà. Le Real a, en effet, déjà tenté de mettre en place un accord lorsque Mbappé était encore à , mais le prodige de Bondy lui a tourné le dos pour rejoindre Neymar et consorts dans la capitale française. La rumeur d'un futur mariage entre la star française et le club le plus titré de l'Europe ne s'est jamais vraiment estompé depuis, même s'il n'y a plus eu d'offres concrètes pour le recrutement du champion du monde.

Mbappé fera-t-il un bon Galactico ? Un certain Luis Figo estime que l'avant-centre parisien coche parfaitement cette case. Mais, il ne voit pas le club royal passer à l'offensive pour le faire signer dans un futur proche. L'ancien milieu de terrain portugais a confié à AS: "Il est l'un des meilleurs au monde, il a beaucoup de talent et beaucoup de marge de progression, mais bien sûr, il fait actuellement partie d'une équipe très solide sur le plan financier. Je ne sais pas s'il sera possible de le voir porter la tunique blanche."

Figo tire son chapeau à Benzema et Zidane

En 2019/2020, le Real ne semblait pas avoir besoin d'un attaquant supplémentaire car Karim Benzema a parfaitement rempli son rôle, signant 26 buts toutes compétitions confondues. Figo a déclaré à propos du chevronné buteur français: C'est un grand joueur et il l'a montré cette année. Il a franchi une étape importante depuis le départ de Cristiano, car il s'est senti plus important. Il est un mélange de neuf et dix. "

Le Real a d'abord eu du mal à pallier la perte de Ronaldo pour la en 2018, mais Zinedine Zidane a inversé la tendance et a redonné les couleurs de l'équipe. Figo est admiratif devant ce que ZZ a accompli : "Cristiano a été très important pour Madrid et Madrid pour Cristiano. Il est irremplaçable ... mais Madrid a trouvé des moyens de gagner sans lui."