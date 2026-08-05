Le Portugais Luís Figo, ancienne star du Real Madrid et du FC Barcelone, a appelé ce mercredi Gianni Infantino à démissionner de son poste de président de la Fédération internationale de football (FIFA).

Figo a déclaré, via son compte officiel sur la plateforme « X » : « Aujourd'hui, je me joins à d'autres, venus des quatre coins du monde du football, pour réclamer la démission de Gianni Infantino de la présidence de la FIFA. »

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Il a ajouté : « Infantino a rabaissé une fonction qu'il avait promis d'élever. Il a menti, il a trompé, et il a cherché à servir ses intérêts personnels aux dépens du jeu qu'il est censé servir. »

La légende du football portugais a poursuivi : « Il a perdu le soutien de ses principaux collaborateurs, de ses conseillers les plus proches, de la grande majorité des personnes qui ont consacré leur vie à ce sport, et même, semble-t-il, du lauréat du prix de la paix de la FIFA (Donald Trump). »

Figo a conclu : « Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais il n'est pas encore trop tard pour sauver le football. Il doit partir. Maintenant. »

Infantino fait face à une opposition grandissante à son maintien au poste, après l'effondrement de son projet de vente d'une part de la Coupe du monde à des investisseurs.



