FIGC, élection de Malagò à la présidence : le recours de l’avocat Miele rejeté

Le recours contre l’élection de Giovanni Malagò à la présidence de la FIGC a été rejeté. La Cour fédérale d’appel a en effet jugé irrecevable le recours de l’avocat Renato Miele, confirmant la pleine régularité du vote du 22 juin dernier et refusant l’accès aux documents concernant la candidature.





« La Cour fédérale d’appel en Sections unies a rejeté le recours de Me Renato Miele contre le rejet du recours présenté devant le Tribunal fédéral national en relation avec l’issue de la délibération de l’assemblée du 22 juin dernier, à l’issue de laquelle Giovanni Malagò a été élu président fédéral, ainsi que contre tous les actes préalables, connexes et consécutifs, y compris les procès-verbaux de la Commission de vérification des pouvoirs et l’admission des candidats et, encore, contre le silence-rejet implicite opposé à la demande d’accès aux documents relatifs à la candidature de Malagò ».