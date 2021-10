FIFA : un Mondial tous les deux, Infantino persiste et signe

Le président de la FIFA a apporté son soutien à l'idée d'un Mondial organisé tous les deux ans, prenant l'exemple d'autres compétitions prestigieuses.

C'est assurément l'un des sujets qui fait le plus parler ces dernières semaines, la FIFA étudie actuellement la possibilité de faire passer la Coupe du Monde de son cycle quadriennal actuel à un format biennal, une idée défendue notamment par Arsène Wenger. Depuis que cette idée a été partagée, nombreux ont été les acteurs du football mondial à s'insurger contre celle-ci, attachés à la rareté d'une telle compétition. Mais Gianni Infantino, président de la FIFA, ne l'entend pas de cette oreille...

"Je crois définitivement à la nécessité d'avoir plus d'événements prestigieux, que ce soit la Coupe du monde ou autre chose... C'est précisément parce qu'il s'agit d'un tournoi magique qu'il devrait peut-être avoir lieu plus souvent", a d'abord déclaré le dirigeant, lors d'une déclaration à la presse rapportée mercredi par l'agence Reuters.

Un Mondial 2030 organisé en Israël ?

"Le prestige d'un événement dépend de sa qualité, pas de sa fréquence. Vous avez le Super Bowl tous les ans, Wimbledon ou la Ligue des champions tous les ans, et tout le monde est excité et l'attendé", a ensuite ajouté Gianni Infantino, présent en Israël. Il a justement profité de ce passage dans l'État hébreu pour évoquer l'hypothèse d'une Coupe du monde 2030 co-organisée par Israël, les Émirats Arabes Unis et plusieurs pays voisins. "Pourquoi ne pas en rêver et y penser, que ce soit au niveau senior, junior, pour les hommes ou les femmes, parce que la Coupe du monde de la Fifa a cette magie unique de rassembler et d'unir les gens", a ainsi proposé le président de la FIFA.

"La Fifa veut mettre le football au service de la société, de faire vraiment une différence en apportant sa contribution, là où c'est possible, à la paix et la stabilité dans la région", précise le communiqué de la FIFA. Reste à savoir si cette idée sera adoubée par les pays concernés... Une chose est sûre, l'idée d'une Coupe du Monde organisée tous les deux ans ne fait pas vraiment l'unanimité, et la méfiance des différentes fédérations mondiales à l'égard de l'instance internationale se fait chaque jour plus grande.