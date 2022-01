FIFA : après la Coupe du Monde, l'Euro tous les deux ans ?

Ces derniers mois, l'idée d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, et non tous les quatre ans comme c'est traditionnellement le cas, a fait son chemin au sein de la FIFA. Au grand désespoir de nombreux opposants, qui estiment qu'un Mondial disputé tous les deux perdrait de sa rareté et donc de sa superbe. Malgré les plaintes et les avis contraires, Gianni Infantino, le président de la FIFA, reste persuadé des avantages d'un tel changement.



La preuve, à en croire sa dernière sortie médiatique, la Coupe du Monde n'est pas la seule compétition concernée. Et pour cause, l'Euro serait le prochain sur la liste... Gianni Infantino l'a en effet déclaré au média italien Radio Anch’io Sport. "La Coupe du monde tous les deux ans n’est pas une demande de ma part, mais du Congrès de la FIFA, qui a demandé une étude de faisabilité", a d'abord rappelé le dirigeant de la plus grande instance du football mondial.



L'Euro pourrait aussi avoir lieu tous les deux ans



"Nous avons fait une étude très sérieuse et du point de vue sportif cela fonctionnerait et l’impact économique serait positif pour tout le monde. En Europe, il y a de l’opposition à ce projet. Mais comme les Coupe du Monde, l'Euro pourrait aussi avoir lieu tous les deux ans", a ensuite confié Gianni Infantino. Une déclaration qui devrait faire grand bruit...



Pour rappel, les joueurs, principaux acteurs du football, sont les principaux opposants à l'idée de multiplier les compétitions. Dernière star en date à exprimer son opposition ? Un certain Kylian Mbappé. "Tous les deux ans, cela deviendra une chose normale de jouer une Coupe du monde, et cela ne devrait pas être comme ça. Au final, nous allons jouer 60 matchs par an, Euro, Coupe du monde, Ligue des Nations... nous aimons jouer, mais c'est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire une pause", avait ainsi pesté l'attaquant français.