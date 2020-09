FIFA 21 - Les 10 meilleurs joueurs du jeu, Messi reste devant Ronaldo

On prend (presque) les mêmes, et on recommence. Ce jeudi, EA Sports a dévoilé la liste des 10 meilleurs joueurs du jeu FIFA 21, qui sortira le 9 octobre prochain, et Lionel Messi demeure au sommet, devant son rival historique Cristiano Ronaldo.

