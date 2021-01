FIFA 21 Equipe de l'année : Messi le grand absent

Robert Lewandowski et Lionel Messi ne figurent pas parmi les cartes spéciales de Joueurs de l'année, concoctés par EA Sports pour le mode FUT.

EA Sports a officiellement annoncé l’Équipe de l’année FIFA 21 - et pour la toute première fois, il n’y a pas de place pour Lionel Messi.

Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Kevin De Bruyne sont prêts pour d'énormes mises à niveau dans le jeu sur Ultimate Team après plus de 10 millions de votes exprimés dans le processus.

Quatre membres de l'équipe du - Lewandowski, Manuel Neuer, Alphonso Davies et Joshua Kimmich - figurent dans le XI et les champions d' de sont le seul autre club à être représenté plus d'une fois.

Équipe de l'année FIFA 21 dans son intégralité:

GK: Manuel Neuer (Bayern Munich)

LB: Alphonso Davies (Bayern Munich)

CB: Sergio Ramos ( )

CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

RB: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

CM: Bruno Fernandes ( )

CM: Joshua Kimmich (Bayern Munich)

CM: Kevin De Bruyne ( )

LW: Cristiano Ronaldo ( / Piemonte Calcio)

ST: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

RW: Kylian Mbappe ( )

Le XI final a été annoncé le 22 janvier à 17 heures GMT. Par le passé, les cartes étaient disponibles en packs quelques heures après la confirmation du XI.

Les notes finales pour les cartes n'ont pas encore été révélées, mais la forme époustouflante du gagnant de FIFA The Best, Lewandowksi, suggère qu'une carte cotée 99 pourrait être en vue.

Lewandowski a marqué 55 buts en 47 apparitions dans toutes les compétitions pour le Bayern alors qu'il remportait le triplé en 2019-20, et a déjà battu un record de buts en dans la première moitié de la nouvelle campagne.

Messi avait été impliqué dans chaque équipe de l'année depuis le début de la promotion dans FIFA 11. Il a 14 buts à son actif cette saison après avoir marqué 31 buts en 2019-2020, mais les difficultés de Barcelone ne sont clairement pas passées inaperçues dans la communauté FIFA.

Les TOTY passés ont vu les joueurs se déployer progressivement en groupes par position, avec le gardien / défenseur en premier, suivi par les milieux de terrain, puis les attaquants.

Les détails concernant les objectifs et les défis de création d'équipes (SBC) n'ont pas encore été publiés, mais des packs spéciaux à offre limitée seront probablement disponibles dans les prochains jours.

L'équipe de l'année est souvent accompagnée d'un vote du 12e homme, pour le joueur qui a été le plus déçu par les fans de voir manquer le XI final. Messi pourrait donc bénéficier d'un lot de consolation. Neymar postule aussi pour cette carte spéciale.