FIFA 20 - Ronaldinho devient ambassadeur de SCUF Gaming

L'ancien milieu offensif brésilien du PSG et du Barça s'associe à la marque de jeu vidéo pour des manettes personnalisées sur console et PC.

Véritable légende du football, Ronaldinho est de plus en plus impliqué dans le milieu de l’esport où il avait déjà créé l’éLigaSul, une ligue regroupant des équipes professionnelles de PES, Ronaldinho compte désormais rassembler les meilleurs talents actuels et futurs pour créer sa propre équipe esport de classe mondiale : R10.

De plus et pour l’occasion, SCUF Gaming lui a confectionné une paire de manettes spécialement pour lui – ces manettes ne sont pas disponibles à la vente mais le modèle de ces manettes conçues spécialement pour jouer à FIFA le sont.

D’ailleurs et pour célébrer ce nouveau partenariat, Scuf Gaming offrira à tous ses clients une promotion spéciale de 5% en utilisant le code Ronaldinho. Ainsi, le brésilien et Scuf Gaming espèrent aider tous les joueurs à atteindre le simple mais extrêmement ambitieux but qu’ils partagent : changer le jeu - à tout jamais.

Interrogé sur sa passion du jeu vidéo, Ronaldinho a expliqué d'où lui venait ce goût pour les écrans. "Quand j’étais enfant, je ne jouais pas beaucoup aux jeux vidéo : dans les années 1980-90, ils n’étaient pas aussi accessibles au que maintenant, alors que j’ai toujours eu un ballon de football autour de moi. Cependant, j’ai commencé à m’y intéresser lorsqu’ils ont ajouté mes dribbles dans FIFA :j’ai trouvé cela fascinant de voir comment ils avaient adapté mes mouvements sur le terrain à mon avata rvirtuel. Depuis lors, j’ai toujours eu un faible pour le jeu !"

Visitez scuf.co/SCUFxRonaldinho pour découvrir les manettes SCUF spécialement conçues pour jouer au jeu d'EA Sports !