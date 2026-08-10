Après avoir été empêché d'arbitrer des matches de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, l'arbitre somalien Omar Artan, âgé de 34 ans, reviendra enfin sous les projecteurs mercredi prochain à Salzbourg, en Autriche, où il a été désigné pour diriger le match de la Supercoupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain (vainqueur de la Ligue des champions) et Aston Villa (vainqueur de la Ligue Europa).

Cette désignation revêt une signification particulière pour un homme qui a vécu une expérience extrêmement difficile aux États-Unis, où il s'est vu interdire l'entrée du pays en raison de sa nationalité.

Artan a déclaré dans un entretien accordé au site de l'Union européenne de football : « Beaucoup de gens m'ont exprimé leur sympathie, car lorsque l'on travaille pendant de longues années pour atteindre un objectif, et que l'on finit par ne pas pouvoir le réaliser, c'est extrêmement dur. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Malgré cela, j'apprécie énormément le soutien que j'ai reçu du monde entier. Je suis vraiment reconnaissant. »

Artan a l'habitude de surmonter les difficultés depuis son enfance, notamment après le décès soudain de son père et le fait d'avoir vécu sans sa mère ; il s'est construit par un travail acharné pour atteindre les plus hauts niveaux.

Il a poursuivi : « J'ai eu de la chance, mais j'ai travaillé dur pour en arriver là et j'en suis très fier. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai grandi dans des conditions difficiles, mais cela ne m'a pas empêché de poursuivre mes rêves. »

La désignation d'Omar Artan comme arbitre de ce match européen s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé fin avril entre l'Union européenne de football (UEFA) et la Confédération africaine de football (CAF), qui vise à renforcer la coopération entre les deux organisations dans plusieurs domaines, dont l'arbitrage.

L'arbitre somalien mesure pleinement l'importance de cette désignation, et il est très heureux de représenter son continent à un niveau aussi élevé.

Il a déclaré : « Le niveau en Europe est exceptionnel, et le football qui s'y joue est de très grande qualité. Je pense que les arbitres de la CAF ont beaucoup à apprendre de l'UEFA, tout comme les arbitres de l'UEFA ont beaucoup à apprendre de la CAF. C'est une relation d'intérêt mutuel. »

Il a conclu : « Je suis honoré d'avoir été choisi pour arbitrer ce grand match. Il existe une importante communauté somalienne en Europe et en Autriche, et ses membres sont très enthousiastes à l'idée de me voir arbitrer un match comme celui-ci. »