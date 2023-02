Fiasco Ziyech : et si c'était la faute du PSG ?

Hakim Ziyech n'a pas réussi à obtenir un transfert de Chelsea au Paris Saint-Germain, le transfert ayant été bloqué à la toute dernière minute.

Le Marocain cherchait à rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt après une période frustrante à Chelsea, mais le transfert n'a pas pu être finalisé à la fin.

La documentation pour compléter le mouvement a été envoyée trop tard par Chelsea, c'est pourquoi l'affaire n'a pas pu se faire, laissant le PSG et Ziyech très ennuyés par la situation.

Aujourd'hui, de nouveaux détails sur l'échec du transfert ont été révélés et il semble que le manque d'intention de Chelsea ait conduit à l'échec du transfert.

Chelsea blâme le PSG pour l'échec du transfert

On pense que la priorité de Chelsea le jour de l'échéance était de conclure un accord avec Benfica pour Enzo Fernandez, ce qu'ils ont fini par faire.

C'est pourquoi ils ont perdu de vue d'autres transactions, comme celle de Ziyech au PSG, et étant donné l'ampleur du transfert de Fernandez et les frais impliqués, les avocats du club étaient plus concentrés sur ce transfert que sur tout autre.

Selon Le Parisien, la communication entre Chelsea et le PSG n'a pas été très fluide le jour de la deadline, ce qui a contribué à l'échec du transfert.

Les deux clubs s'étaient mis d'accord sur un prêt pur et simple, sans option ni obligation d'achat, mais on pense que dans les derniers instants de la fenêtre de transfert, le PSG a voulu insérer une option d'achat.

Les champions français espéraient résoudre le problème plus tard, mais cela n'a pas été possible et Chelsea est maintenant stupéfait par la réponse du PSG.

Mercredi, il a été dit que le PSG était frustré par le comportement de Chelsea et qu'il était consterné par le manque de professionnalisme dont ont fait preuve les Blues, soulignant qu'il s'agissait d'un manque de respect envers eux et envers Ziyech, qui est retourné à Londres.