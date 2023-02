FFF : Noël Le Graët démissionne !

Mis à l'écart depuis trois semaines, Noël Le Graët n'est plus le président de la FFF. Il a présenté sa démission ce mardi.

C'était devenu inéluctable tant la situation était intenable à la Fédération Française de Football, c'est désormais officiel. Ce mardi lors de la réunion du Comex, Noël Le Graët, qui avait été mis à pied il y a trois semaines, a présenté sa démission. Une information confirmée par un communiqué de la FFF : "Noël Le Graët a annoncé ce jour au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions. Philippe Diallo, vice-président, assurera l’intérim à la présidence de la FFF jusqu’au 10 juin 2023, date de la prochaine assemblée fédérale".

Une longue page se tourne

"Concernant l’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), la FFF remarque que ce rapport ne fait état d’aucune défaillance systémique, ni d’aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance", a ajouté la FFF.

En poste depuis 2011, Noël Le Graët n'ira pas au bout de son quatrième mandat qui devait s'achever en 2024. C’est un chapitre conséquent de l’histoire du football français qui se ferme avec le départ de l’homme d’affaires de 81 ans, ancien président de la Ligue nationale de foot (1991-2000), dans la tourmente depuis plusieurs mois.

Zidane le dérapage de trop

Très émus, Jean-Michel Aulas et Marc Keller avaient les larmes aux yeux, au moment du départ de Noël Le Graët, qui dira au revoir au personnel de la FFF la semaine prochaine, selon les informations de L'Equipe. Accusé d'harcèlement sexuel et sous le coup d'un audit dont la conclusion a été dévoilée par la ministre des Spors, Noël Le Graët a aussi payé sa sortie médiatique sur Zinedine Zidane qui n'a fait qu'accélérer les choses.

"Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m’étonnerait. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l’avance. Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne", avait indiqué le président de la FFF sur RMC."Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone, a-t-il assuré. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection". Des propos qui avaient soulevé la vive réaction de nombreuses personnalités du football français et qui ont fini par le pousser vers la sortie.