FFF : Après sa démission, Noël Le Graët sort du silence !

Président démissionnaire de la FFF, Noël Le Graët a défendu son bilan et surtout s'est défendu des nombreuses attaques à son encontre.

Ce mardi, Noël Le Graët a renoncé à ses fonctions de président de la Fédération Française de Football en démissionnant devant le Comex, trois semaines après avoir été écarté de son poste. Dans une interview accordée à L'Equipe, Noël Le Graët est sorti du silence pour répondre aux différentes allégations l'ayant conduit à céder sa place de patron du football français.

"Je conteste le rapport"

"Je vais contester le rapport, déjà. Mes avocats vont le faire par toutes les voies juridiques qui leur sont offertes. Ils vont contester l'irrégularité de l'enquête administrative au sein de la Fédération et demanderont l'annulation du rapport de la mission d'enquête. Ce sont mes avocats qui vont se charger de choisir quelles actions il faut mener", a lancé Noël Le Graët.

"Je conteste le rapport et elle en fait évidemment partie. L'enquête dont j'ai fait l'objet a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe du contradictoire. Elle a été juge et partie et ça, ce n'est pas possible, même si elle prétend que non. Une affaire personnelle ? Peut-être. Elle m'a appelé hier matin (lundi) en me disant qu'elle souhaitait que l'on parle. Je lui ai dit : "Bonjour madame la ministre, plus tard, s'il vous plaît". Et j'ai raccroché. L'après-midi, j'ai eu longuement le président (Emmanuel) Macron", a ajouté l'ancien président de la FFF.

"Il n'y a eu aucune agression"

Noël Le Graët en a aussi profité pour répondre aux accusations d'alcoolisme au travail à son encontre : "Les accusations d'alcoolisme ? Cela m'arrive, avec mes amis ou mes collaborateurs, notamment quand une équipe de France gagne ou que j'ai pu signer un gros contrat à la FFF. Et alors ? Je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui boivent du champagne..."

L'ancien président de la FFF a nié avoir agressé Sonia Souid : "Je peux vous dire que je suis très bien vu à la Fédération, par beaucoup de salariées. Après tout ce que j'ai fait pour le développement du football féminin ? Après avoir contribué comme je l'ai fait à nommer des femmes à des postes clés, au sein du comex, à la FFF, à la LFP même ? Je suis peut-être « old school » sur certaines choses, mais personne ne m'enlèvera ce travail-là, ces progrès importants auxquels je crois et auxquels j'ai nettement contribué".

"Sonia Souid ? Elle-même dit qu'il n'y a eu aucune agression. Déjà, ce n'est pas une salariée de la FFF. Il n'y a aucun rapport hiérarchique. Je l'ai invitée chez moi à Paris pour des raisons professionnelles, ça m'arrive de recevoir des collaborateurs, même des journalistes, dans cet appartement pour parler boulot, elle a accepté de venir et a pu en repartir quand elle le voulait. Je ne l'ai jamais agressée et je ne lui ai jamais envoyé de SMS à caractère sexuel. Donc, quelle est l'histoire ? Et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? On voit bien que c'est un coup et qu'il a été monté", a conclu Noël Le Graët.