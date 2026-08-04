Feyenoord voit en cet international turc aux douze sélections la solution à son problème sur le flanc

Feyenoord a Oguz Aydın dans son viseur, selon Matteo Moretto de Marca. L’attaquant turc de Fenerbahçe susciterait l’intérêt de plusieurs clubs européens.

En quête d’un nouvel ailier gauche, le club de Rotterdam s’est tourné vers Aydın. Cet ailier gauche droitier représente, selon Transfermarkt, une valeur marchande de sept millions d’euros.

Né à La Haye, le joueur a été retenu l’été dernier par le sélectionneur Vincenzo Montella dans la sélection turque pour la Coupe du monde. Lors des défaites contre l’Australie (2-0) et le Paraguay (1-0), il n’est pas entré en jeu. En revanche, Aydın a disputé l’intégralité du match remporté 2-3 contre les États-Unis.

Feyenoord n’est pas le seul club intéressé par l’attaquant de 25 ans. Selon Moretto, il figure également sur les tablettes de l’Espanyol, du Hambourg SV et des Rangers.

Le club du Stadion recherche activement un renfort sur le flanc gauche. Gaoussou Diarra et Gonçalo Borges n’ont jusqu’à présent pas réussi à convaincre, ce qui pousse Feyenoord à chercher un nouvel élan offensif.

Aydın a quitté le centre de formation de l’AZ en 2016 pour rejoindre celui de Bucaspor. Passé ensuite par Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor et Alanyaspor, il a rejoint Fenerbahçe en 2024, qui a déboursé six millions d’euros pour s’attacher ses services.