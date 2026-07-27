Feyenoord a proposé un nouveau contrat à Gjivai Zechiël, rapporte Feyenoord Transfermarkt ce lundi. Le club de Rotterdam souhaite lier le milieu de terrain sur une plus longue durée et conclure des accords concernant un éventuel transfert à l’avenir. Il semblerait qu’il s’agisse d’une clause libératoire.

On ne sait pas encore pour combien de saisons Zechiël peut prolonger, ni quelles sont les conditions du contrat. Le milieu de terrain de 22 ans est actuellement lié au club jusqu’à la mi-2028.

Feyenoord veut éviter que le milieu de terrain quitte De Kuip cet été. Lille OSC a déjà offert dix millions d’euros hors bonus, mais cette offre a rapidement été rejetée.

Zechiël a trouvé un accord personnel avec Lille. Feyenoord, et en particulier l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst, voit un rôle important pour le joueur la saison prochaine.

Feyenoord ne discute d’ailleurs plus avec le club français depuis plusieurs semaines. Le club de Rotterdam veut, avec cette proposition, afficher sa confiance en Zechiël et envoyer un signal.

Selon Transfermarkt, le jeune milieu de terrain vaut actuellement dix millions d’euros. La saison dernière, il avait été prêté par Feyenoord au FC Utrecht.