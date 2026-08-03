Feyenoord est proche de recruter Nikolaus Wurmbrand. Selon FR12, le club de Rotterdam a déjà trouvé un accord personnel avec l’ailier du SK Rapid Vienne.

Feyenoord doit donc désormais s’entendre avec le club autrichien. Cela devrait toutefois encore prendre un peu de temps, puisque selon FR12, le directeur technique Dévy Rigaux ne formulera une offre officielle qu’une fois qu’un transfert important dans le sens des départs aura eu lieu.

Givairo Read semble actuellement être le candidat le plus probable. L’AS Rome est prête à aller loin pour le talentueux arrière droit, mais ne répond pour l’instant pas au prix demandé par Feyenoord. Celui-ci s’élèverait, selon les informations, à plus de 30 millions d’euros.

Wurmbrand est de formation un ailier droit, mais peut également évoluer à d’autres postes en attaque. Le double international autrichien est en effet parfaitement ambidextre.

Un transfert est, malgré l’accord personnel, encore loin d’être certain. Brentford, Anderlecht et la Real Sociedad suivent également la situation de près, mais n’ont jusqu’à présent pas accéléré.

Le montant que Feyenoord devra payer pour arracher Wurmbrand à son club reste encore incertain, mais il s’agira vraisemblablement de plusieurs millions. L’ailier est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028 et, selon Transfermarkt, il est valorisé à 5 millions d’euros.

Feyenoord recherche activement du renfort après le départ de Leo Sauer vers le VfB Stuttgart. De plus, Aymen Sliti va être prêté à l’Excelsior et il n’est pas impossible qu’Anis Hadj Moussa réalise lui aussi un transfert cet été.