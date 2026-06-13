« Feyenoord souhaite confier un nouveau rôle à Giovanni van Bronckhorst »

Le Feyenoord prépare une réunion de haut vol au stade De Kuip. Le club de Rotterdam a approché Sipke Hulshoff pour le poste d'entraîneur principal et envisage également le retour de Giovanni van Bronckhorst en tant qu'entraîneur adjoint, selon Transfermarkt.

Les dirigeants travaillent activement à la constitution de leur staff technique pour la saison à venir. Hulshoff, candidat le plus sérieux au poste de responsable technique, doit encore donner son accord définitif.

L’arrivée de Van Bronckhorst est subordonnée à l’accord de Hulshoff : si le Frison de 51 ans accepte la proposition, le club officialisera le retour de l’ancien international.

Peu besoin de présenter Van Bronckhorst à Rotterdam : l’ancien arrière gauche a connu des moments glorieux comme joueur du club et, comme entraîneur, a offert au club son premier titre national en dix-huit ans en 2017.

Ces derniers mois, il occupait un poste au sein du staff technique de Liverpool, évoluant ainsi au plus haut niveau du football anglais.

Récemment pressenti pour un rôle technique au club, il avait vu cette possibilité s’éteindre avec l’arrivée de Dévy Rigaux au poste de directeur technique ; mais l’icône pourrait finalement revenir sur les bords de la Meuse.

Il avait déjà occupé le poste d’adjoint entre 2011 et 2015 avant de devenir entraîneur principal jusqu’en 2019.