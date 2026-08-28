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Rian Rosendaal

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Feyenoord semble devoir se dépêcher après une offre de 2,5 millions d’euros

Mercato
Feyenoord

Feyenoord fait face à la concurrence du FC Copenhague dans la course à Daniel Job, rapporte le journaliste mercato Sacha Tavolieri sur X. Le club danois est prêt à offrir 2,5 millions d’euros, plus des bonus, pour l’ailier de 21 ans.

Kongsvinger demande au minimum quatre millions d’euros pour Job, qui souhaite lui-même rejoindre Copenhague. Les deux clubs sont en discussion et, selon Tavolieri, les conditions personnelles ne posent aucun problème à l’attaquant.

Le journal norvégien Glåmdalen a révélé la semaine dernière l’intérêt de Feyenoord. Le chef du recrutement Micha Jansen a même déjà été photographié avec l’ailier de Kongsvinger, âgé de vingt ans.

Job est un attaquant talentueux originaire du Nigeria, qui évolue actuellement en deuxième division norvégienne. Selon Transfermarkt, l’explosif ailier gauche vaut environ 1 million d’euros.

Le club de Rotterdam n’est toutefois pas le seul à suivre Job. West Ham United, le FC Bâle et Lecce sont également associés au talentueux ailier. Lecce a déjà offert 2,5 millions d’euros, une proposition refusée par Kongsvinger.

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Kongsvinger ne veut de toute façon laisser partir le très convoité Job que contre un montant record. Ce montant record s’élève actuellement à 850 000 eurp.

Job est un attaquant polyvalent, capable d’évoluer en pointe comme sur les deux ailes. La bataille fait rage, comme le souligne Tavolieri. Reste à voir si Feyenoord formulera une première offre.

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