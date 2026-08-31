Feyenoord se manifeste pour l’attaquant des Rangers après le départ d’Ueda

Feyenoord a jeté son dévolu sur Bojan Miovski, rapportent Sky Sports et The Rangers Review. L’attaquant de 27 ans des Rangers est considéré dans le sud de Rotterdam comme un possible successeur d’Ayase Ueda, parti au LOSC Lille. Un transfert temporaire fait partie des possibilités. L’information a depuis été confirmée par Algemeen Dagblad.

Selon The Rangers Review, Feyenoord s’est renseigné lundi auprès des Rangers sur les conditions dans lesquelles Miovski pourrait rejoindre De Kuip. Le journaliste Joshua Barrie affirme que le club écossais serait disposé à coopérer à un transfert temporaire de l’attaquant.

Ueda a rejoint la France pour environ quinze millions d’euros, ce qui a permis à Feyenoord d’avoir de la marge pour renforcer à nouveau le poste d’avant-centre. Avec Nacho Ferri et Shaqueel van Persie, le club dispose actuellement encore de deux avant-centres.

Le nom de Miovski s’est désormais imposé avec insistance dans l’esprit de Feyenoord. Sky Sports indique que Feyenoord a déjà pris contact avec les représentants de l’attaquant nord-macédonien.

Un départ de Miovski des Rangers n’est pas à exclure. Le grand club écossais travaille à la signature de Kevin Kelsy, en provenance des Portland Timbers, qui a entre-temps passé avec succès sa visite médicale à Ibrox.

Si les Rangers bouclent effectivement le transfert de Kelsy, cela pourrait ouvrir la porte à un départ de Miovski. L’attaquant avait été recruté l’an dernier pour trois millions d’euros en provenance de Girona, mais il ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable en Écosse.

Miovski a disputé 26 matches de championnat avec les Rangers la saison dernière. L’international nord-macédonien à 41 sélections y a inscrit sept buts et a régulièrement dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Sous contrat avec les Rangers jusqu’à la mi-2029, Miovski obligerait Feyenoord à négocier une indemnité de transfert avec le club écossais. Selon l’estimation actuelle du marché, l’attaquant est évalué à environ 2,5 millions d’euros.