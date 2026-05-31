Le Feyenoord s’intéresse à Zinedin Smajlovic. D’après la chaîne norvégienne TV 2, le club de Rotterdam figure parmi les formations qui suivent le défenseur central de 22 ans évoluant à Sandefjord, auteur d’une saison remarquée dans le championnat norvégien.

Cet intérêt n’étonne guère : le défenseur bosno-suédois, considéré comme l’une des grandes révélations du championnat norvégien en cours, a tapé dans l’œil de plusieurs formations européennes grâce à ses performances solides.

Selon la même source, Feyenoord a déjà pris contact avec Sandefjord pour s’enquérir de la situation du défenseur. Le Celtic et Toulouse se seraient également manifestés auprès du club norvégien pour ce talentueux défenseur.

À Sandefjord, on anticipe sérieusement un départ cet été. Selon TV 2, l’intérêt est concret et une offre officielle pourrait suivre très prochainement.

Le directeur sportif Matteus Bardsen refuse toutefois de citer les clubs concernés : « En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs concernant les clubs ou les joueurs. Il est évident que nos joueurs attirent l’attention et que l’Eliteserien gagne en visibilité. Zinedin est un joueur de Sandefjord, et c’est là-dessus que nous nous concentrons. »

Aucune décision hâtive n’est toutefois nécessaire : sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur offre au club norvégien une solide marge de manœuvre dans d’éventuelles négociations.

Un transfert record en perspective

Même si Sandefjord anticipe un départ inévitable, le club entend bien tirer le meilleur parti de cette opération et espère établir un nouveau record de transfert.

Le record est actuellement détenu par Stefán Ingi Sigurdarson, cédé l’hiver dernier pour environ trois millions d’euros au Go Ahead Eagles.