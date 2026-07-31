L’AS Rome a formulé une contre-proposition à Feyenoord dans les négociations autour de Givairo Read, rapporte Fabrizio Romano. Le club italien est toujours en course pour la signature de l’arrière droit.

Plus tôt, les Romains avaient présenté une offre pouvant aller jusqu’à 25 millions d’euros aux Rotterdamois. Romano indique que la Roma et Feyenoord ont de nouveau discuté vendredi.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, Nottingham Forest est toujours en course pour recruter Read à Feyenoord. L’intérêt anglais ne redeviendrait toutefois plus concret que si la Roma ne parvient pas à s’attacher les services du joueur de Feyenoord.

Plus tôt cette semaine, la Roma a officiellement transmis une offre pour le défenseur de vingt ans. « Feyenoord n’a pas rejeté l’offre de l’AS Rome. Le club a fait aujourd’hui une contre-proposition », poursuit le gourou des transferts.

« Feyenoord a dit : nous n’acceptons pas 25 millions d’euros comme montant fixe, mais nous pouvons conclure l’opération de cette manière. » Selon Romano, il s’agit des modalités de paiement, des bonus et de la structure du transfert.

Entre-temps, Read s’est également entretenu avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini, confirme le journaliste. Par ailleurs, plusieurs médias rapportent que le piston est ouvert à une aventure italienne et peut gagner quatre millions d’euros dans la capitale italienne.

Florian Plettenberg, de Sky Sport, apporte une autre information sur l’intérêt anglais pour Read. Selon lui, les négociations entre Forest et Feyenoord ne sont plus concrètes depuis plusieurs jours en raison de plusieurs obstacles. Il confirme que la Roma est actuellement la plus grande favorite, mais souligne que Feyenoord se révèle être un partenaire de négociation très difficile.